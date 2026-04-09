俳優の黒沢年雄さん（82）が、パン屋の店員の対応をめぐり「とても嫌な気持ちに」「機転が効かない」などと2026年4月8日にブログに書いたことに非難の声が集まっている。黒沢さんは9日にもブログを更新し、この反響に「反響を読むと僕も若い」と反省の弁をつづった。店員の対応に「ひとりのお客を逃しましたね（笑）」黒沢さんの8日のブログによると、黒沢さんはあるホテルの中にあるフィットネスクラブに通っており、同じホテル内