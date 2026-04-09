【アレサCOLLECTION 1993-1995】 7月30日 発売予定 価格：通常版 8,580円 DL版 8,580円 特装版 16,280円 エディアは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch用RPG「アレサCOLLECTION 1993-1995」を7月30日に発売する。価格は通常版が8,580円など。 「アレサ」は、1990年から1995年にかけてシリーズ累計6作品にも