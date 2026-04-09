【アレサCOLLECTION 1993-1995】 7月30日 発売予定 価格： 通常版 8,580円 DL版 8,580円 特装版 16,280円

エディアは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch用RPG「アレサCOLLECTION 1993-1995」を7月30日に発売する。価格は通常版が8,580円など。

「アレサ」は、1990年から1995年にかけてシリーズ累計6作品にも展開されたRPGシリーズ。キャラクター同士が攻略のヒント等を語り合う「相談システム」や、レベルを一気に最大まで引き上げる隠し要素など、多数のユニークなシステムが特徴。

本作は、今年で35周年を迎える「アレサ」シリーズより外伝を含む3タイトルを1本に収録。1993年発売「アレサ ARETHA the SUPER FAMICOM」、1994年発売「アレサII ～アリエルの不思議な旅～」、1995年発売「リジョイス ～アレサ王国の彼方～」を収録し、1990年代当時の設定資料や動画などを楽しめるモードも追加した、レトロRPGファン＆「アレサ」シリーズファン必携の一本となる。

特装版にはソフト本体に加え、大判アクリルスタンド、300ピースジグソーパズル、イラスト小冊子、オリジナルサントラCD（未発表デモver）といった豪華特典が同封される。

□「アレサCOLLECTION 1993-1995」公式サイト

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