実業家のマーク・ザッカーバーグ氏が、カリフォルニア州にある自宅敷地内に、映画「スター・ウォーズ」風のシェルターを建設しているという。Meta Platformsの共同創業者兼会長兼CEOのザッカーバーグは「スター・ウォーズ エピソード6／ジェダイの帰還」に登場するイウォークの住む森に似せたシェルターを地下に建設させていると言われている。