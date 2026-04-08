2017年の“第1弾”から、今年でついに10年目ーー恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。』（ABEMA／以下：今日好き）がいま、“大きな転換期”を迎えている。 （関連：【写真あり】2025年度にカップル成立となり、現在も交際中の6組） 現役高校生たちが2泊3日の“恋の修学旅行”に飛び出し、運命の相手を見つける同番組。もはや説明不要だろうが、2025年度においては“おひな様”の愛称で知られ