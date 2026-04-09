東日本大震災から15年の節目に合わせ、4月6日〜7日、福島県を訪問された天皇ご一家。ご一家そろっての被災地ご訪問は初めてだが、愛子さまのご同行は、両陛下はもとより愛子さまも強く望まれたことだったという。6日午後、双葉町にある「東日本大震災・原子力災害伝承館」を訪問された。「天皇ご一家は海の方向へむかい、震災の犠牲者へ供花されました。その後案内役の方から、伝承館の付近が津波で高さ4メートルまで浸水したと説