【モデルプレス＝2026/04/09】モデルプレスの独自企画「今月のカバーモデル」で2026年4月のカバーモデルを飾った乃木坂46の梅澤美波（うめざわ・みなみ／27）、遠藤さくら（えんどう・さくら／24）、池田瑛紗（いけだ・てれさ／23）、川崎桜（かわさき・さくら／22 ※「崎」は正式には「たつさき」）。アイドルグループの最前線として活動する彼女たちに、これまでの道のりで感じた「夢を叶える秘訣」を聞いた。【写真】乃木坂46セ