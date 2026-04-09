乃木坂46梅澤美波・遠藤さくら・池田瑛紗・川崎桜の夢を叶える秘訣【「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」インタビュー】
【モデルプレス＝2026/04/09】モデルプレスの独自企画「今月のカバーモデル」で2026年4月のカバーモデルを飾った乃木坂46の梅澤美波（うめざわ・みなみ／27）、遠藤さくら（えんどう・さくら／24）、池田瑛紗（いけだ・てれさ／23）、川崎桜（かわさき・さくら／22 ※「崎」は正式には「たつさき」）。アイドルグループの最前線として活動する彼女たちに、これまでの道のりで感じた「夢を叶える秘訣」を聞いた。
【写真】乃木坂46センター抜擢の5期生美女
梅澤：夢は一つではないと思うので、視野を広げて色々なものを見るのが良い気がします。頑固になると何も上手くいかないですし、明確に見えているものよりも、意外とその周りにあることを地道に頑張る方が、私は上手くいってきました。「もう無理だな」と諦めかけた時に、夢が叶いがちなんです。グループに加入したばかりの頃、「憧れの白石麻衣さんのような存在になりたい」と初めてのステージで話したことがありました。でもそれは本当に高い壁で…。「自分に憧れて入ってきてくれる子なんて現れないだろうな」「卒業までにその夢は叶わないかな」と思っていたら、6期生の鈴木佑捺ちゃんが私のことを「好きだ」と言ってくれて。時間はかかるけれど、意外とそういうことが起こるものなんです。だから皆さんも、ぜひ視野を広げてみてください！
遠藤：今思う夢を叶える秘訣は、当たり前のことですが、いろいろなことに対して感謝の気持ちを持つことや、周りの方への挨拶など、基礎を大事にした方がいいなと思います。どんな時でも謙虚に、感謝の気持ちを持ってお仕事に向き合っていれば見てくれてる人は絶対にいるので、そこから繋がることもあるかもしれないです。
池田：一旦、叶えるのを諦めてみることです。今回のセンター抜擢と大学への入学は、私の中で大きな転機でした。もともと大学を目指していましたが、浪人中に乃木坂46に合格したため、大学生活や受験自体を諦めようと思ったんです。ですが、その矢先にスタッフさんから「受験を続けてみよう」と提案いただき、合格することができました。センターに選んでいただいたタイミングも、自分の中ではそういったポジションを諦めていた時期でした。「何が何でも頑張るぞ」と力んでいる時には、私はあまり夢が叶ってこなかったんです。逆に、一旦違う自分の魅力を探してみよう、違う道を目指してみようと思ったことが、結果的に元々目指していたものに良い影響を与えてくれたと感じることが多いです。
川崎：（2025年12月に「今の自分に満足しない」と回答していたことについて）「今の自分に満足しないこと」に加えて、常に万全な状態でいることです。チャンスが巡ってきてくれた時に、「あの時ああしておけばよかったな」と後悔をしたくないので、常に自分ができることを全力で行うことが大事だと思います。
タイトル曲は、5期生の池田がセンターを務める『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』。カップリングには5期生の岡本姫奈がセンターを務める『愛って羨ましい』のほか、各形態に新曲が収録される。（modelpress編集部）
2011年8月にグループ結成。2012年2月にシングル「ぐるぐるカーテン」でメジャーデビュー。グループの人気と共に、メンバー個人でも俳優・モデル・バラエティ・広告への起用など多岐に渡る。海外での人気も高く、これまでにフランス・シンガポール・香港・上海でもイベント出演や公演を実施。2025年は味の素スタジアムや明治神宮野球場などスタジアム・ドーム規模で展開し、結成14年目を迎えてなお、進化し続けるアイドルグループ。
梅澤美波（うめざわ・みなみ）
生年月日：1999年1月6日／血液型：A型／星座：やぎ座／身長：170cm
遠藤さくら（えんどう・さくら）
生年月日：2001年10月3日／血液型：O型／星座：てんびん座／身長：164cm
池田瑛紗（いけだ・てれさ）
生年月日：2002年5月12日／血液型：不明／星座：おうし座／身長：162cm
川崎桜（かわさき・さくら）
生年月日：2003年4月17日／血液型：不明／星座：おひつじ座／身長：155cm
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◆梅澤美波の夢を叶える秘訣
梅澤：夢は一つではないと思うので、視野を広げて色々なものを見るのが良い気がします。頑固になると何も上手くいかないですし、明確に見えているものよりも、意外とその周りにあることを地道に頑張る方が、私は上手くいってきました。「もう無理だな」と諦めかけた時に、夢が叶いがちなんです。グループに加入したばかりの頃、「憧れの白石麻衣さんのような存在になりたい」と初めてのステージで話したことがありました。でもそれは本当に高い壁で…。「自分に憧れて入ってきてくれる子なんて現れないだろうな」「卒業までにその夢は叶わないかな」と思っていたら、6期生の鈴木佑捺ちゃんが私のことを「好きだ」と言ってくれて。時間はかかるけれど、意外とそういうことが起こるものなんです。だから皆さんも、ぜひ視野を広げてみてください！
◆遠藤さくらの夢を叶える秘訣
遠藤：今思う夢を叶える秘訣は、当たり前のことですが、いろいろなことに対して感謝の気持ちを持つことや、周りの方への挨拶など、基礎を大事にした方がいいなと思います。どんな時でも謙虚に、感謝の気持ちを持ってお仕事に向き合っていれば見てくれてる人は絶対にいるので、そこから繋がることもあるかもしれないです。
◆池田瑛紗の夢を叶える秘訣
池田：一旦、叶えるのを諦めてみることです。今回のセンター抜擢と大学への入学は、私の中で大きな転機でした。もともと大学を目指していましたが、浪人中に乃木坂46に合格したため、大学生活や受験自体を諦めようと思ったんです。ですが、その矢先にスタッフさんから「受験を続けてみよう」と提案いただき、合格することができました。センターに選んでいただいたタイミングも、自分の中ではそういったポジションを諦めていた時期でした。「何が何でも頑張るぞ」と力んでいる時には、私はあまり夢が叶ってこなかったんです。逆に、一旦違う自分の魅力を探してみよう、違う道を目指してみようと思ったことが、結果的に元々目指していたものに良い影響を与えてくれたと感じることが多いです。
◆川崎桜の夢を叶える秘訣
川崎：（2025年12月に「今の自分に満足しない」と回答していたことについて）「今の自分に満足しないこと」に加えて、常に万全な状態でいることです。チャンスが巡ってきてくれた時に、「あの時ああしておけばよかったな」と後悔をしたくないので、常に自分ができることを全力で行うことが大事だと思います。
◆乃木坂46、41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」
タイトル曲は、5期生の池田がセンターを務める『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』。カップリングには5期生の岡本姫奈がセンターを務める『愛って羨ましい』のほか、各形態に新曲が収録される。（modelpress編集部）
◆乃木坂46プロフィール
2011年8月にグループ結成。2012年2月にシングル「ぐるぐるカーテン」でメジャーデビュー。グループの人気と共に、メンバー個人でも俳優・モデル・バラエティ・広告への起用など多岐に渡る。海外での人気も高く、これまでにフランス・シンガポール・香港・上海でもイベント出演や公演を実施。2025年は味の素スタジアムや明治神宮野球場などスタジアム・ドーム規模で展開し、結成14年目を迎えてなお、進化し続けるアイドルグループ。
梅澤美波（うめざわ・みなみ）
生年月日：1999年1月6日／血液型：A型／星座：やぎ座／身長：170cm
遠藤さくら（えんどう・さくら）
生年月日：2001年10月3日／血液型：O型／星座：てんびん座／身長：164cm
池田瑛紗（いけだ・てれさ）
生年月日：2002年5月12日／血液型：不明／星座：おうし座／身長：162cm
川崎桜（かわさき・さくら）
生年月日：2003年4月17日／血液型：不明／星座：おひつじ座／身長：155cm
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