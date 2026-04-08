ガンバ大阪は４月８日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）の準決勝第１戦で、タイのバンコク・ユナイテッドとホームで対戦した。序盤から拮抗した展開が続くなか、G大阪は15分に先制点を献上。中谷進之介がペナルティエリア内でハンドのファウルを取られる。VARのチェックでPKが確定し、これをムフセン・アルガッサニに決められた。同点に追いつきたいホームチームだが、相手の堅い守備をなかなか崩せない。42分には