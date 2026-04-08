G大阪はバンコク・Uに０−１敗戦。後半に中谷が一発退場、数的不利に…【ACL２準決勝】
ガンバ大阪は４月８日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）の準決勝第１戦で、タイのバンコク・ユナイテッドとホームで対戦した。
序盤から拮抗した展開が続くなか、G大阪は15分に先制点を献上。中谷進之介がペナルティエリア内でハンドのファウルを取られる。VARのチェックでPKが確定し、これをムフセン・アルガッサニに決められた。
同点に追いつきたいホームチームだが、相手の堅い守備をなかなか崩せない。42分には初瀬亮のクロスにファーで山下諒也が右足ダイレクトで合わせるビッグチャンスもモノにできない。前半はこのまま０−１で終える。
G大阪は後半開始早々、立て続けにチャンスを作る。まずは51分、山下のクロスをボックス中央で食野亮太郎が右足で合わせるが、決めきれず。さらにその４分後、食野のクロスを山下がファーサイドで折り返し、イッサム・ジェバリが右足でシュートを放つも、得点には至らない。59分にも、初瀬のクロスにジェバリが頭で合わせるが、ゴール左へ逸れてしまう。
その後も積極的に攻撃を仕掛けるなか、71分にアクシデント発生。自陣ペナルティアーク内で、中谷が相手との競り合いの際に左腕でボールに触れてしまう。
最初はノーファウルの判定だったが、オンフィールドレビューの末に、中谷にレッドカードが提示された。
10人になったG大阪は反撃を続けるも、このまま90分を終え、第１戦を落とした。
決勝進出を懸けた運命の第２戦は、15日にタイの首都バンコクにあるラジャマンガラ競技場で行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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序盤から拮抗した展開が続くなか、G大阪は15分に先制点を献上。中谷進之介がペナルティエリア内でハンドのファウルを取られる。VARのチェックでPKが確定し、これをムフセン・アルガッサニに決められた。
同点に追いつきたいホームチームだが、相手の堅い守備をなかなか崩せない。42分には初瀬亮のクロスにファーで山下諒也が右足ダイレクトで合わせるビッグチャンスもモノにできない。前半はこのまま０−１で終える。
G大阪は後半開始早々、立て続けにチャンスを作る。まずは51分、山下のクロスをボックス中央で食野亮太郎が右足で合わせるが、決めきれず。さらにその４分後、食野のクロスを山下がファーサイドで折り返し、イッサム・ジェバリが右足でシュートを放つも、得点には至らない。59分にも、初瀬のクロスにジェバリが頭で合わせるが、ゴール左へ逸れてしまう。
最初はノーファウルの判定だったが、オンフィールドレビューの末に、中谷にレッドカードが提示された。
10人になったG大阪は反撃を続けるも、このまま90分を終え、第１戦を落とした。
決勝進出を懸けた運命の第２戦は、15日にタイの首都バンコクにあるラジャマンガラ競技場で行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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