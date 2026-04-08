テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜午後9時54分）の大越健介キャスターは7日夜の放送で、刑事裁判をやり直す再審制度見直しの内容をめぐり、自民党内の会議で意見が割れ大紛糾していることについてコメントした。自民党では現在、政府が今国会で提出を目指す刑事訴訟法改正案の事前審査が行われている。法務省の法制審議会がまとめた答申を受けた政府案では、再審開始の決定に対し、検察の不服申し立て（抗告）を認める内