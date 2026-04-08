タレントの新山千春（45）が7日、自身のブログを更新し、愛車トヨタ「ランドクルーザー70」とともに自然の中で過ごした時間を公開した。焚き火や温泉を楽しみながら心身をリフレッシュした様子をつづり、多数の思い出ショットも披露している。【写真】武骨でかっこいい！新山が購入した愛車『ランドクルーザー70』内外装全部見せ2023年に14歳年下の一般男性と再婚した新山は、約20年乗り続けた“Jeep”からランドクルーザー70