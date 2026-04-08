ランチにも、おでかけにも テイクアウトスープ専門店「Soupday」（大分市中央町） 大分市中央町 Soupday ほっとするあったかスープ、歩きながらでも楽しめる本場の韓国屋台グルメ、そして台湾発の大人気ティーカフェがついに大分に初上陸。田中景子リポーターが大分市内の話題の新店を巡り、テイクアウトグルメの最前線を調査しました。 大分市中央町に店を構える「Soupday」。場