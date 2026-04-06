◆ 白球つれづれ2026・第14回プロ野球開幕から10日。この間の最大の異変と言えば、ヤクルトの快進撃だろう。各3カードを終了した6日現在（以下同じ）7勝1敗でセリーグの首位を快走中だ。戦前の下馬評では断トツの最下位候補と目されたチームに何が起こっているのか？ 様々な角度から“春の珍事？”に迫ってみる。「燕心（エンジン）全開」。今年のヤクルトのチームスローガンだ。池山隆寛新監督を迎えて、新たな航海に旅立つ