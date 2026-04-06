アンジーは3月26日より、企業の記事制作内製化を支援するサービス「KIJI Base(記事ベース)」の提供を開始した。記事制作におけるAIと人、それぞれの役割同サービスは、AIへの業務指示ファイル「CLAUDE.md」とプロ編集者の伴走を組み合わせることで、質の高いコンテンツ制作内製化を支援するサービス。AIを単なる執筆代行としてではなく、編集工程の「指示書」や「設計図」として活用する点が特徴となる。年間500本以上のコンテンツ