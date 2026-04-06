タレントの王林が5日、自身のインスタグラムを更新。「#おうりんのぬの」のハッシュタグを添え、最近着た衣装を一挙お披露目した。【写真】「カッケ〜!!」「スタイル抜群」ハイレグのボディースーツ×ジーンズで決めた王林※2枚目「styling @lury.mh」と紹介し、15枚の写真をアップ。1枚目は、レトロポップなアウターに超ミニボトムス、ブーツで決めたコーディネートで、身長170センチの王林のスラリと長い脚が目を引く。