【クレーン横丁 極 境港店】 4月24日 グランドオープン予定 場所：鳥取県境港市竹内団地81番地3 営業時間：10時～21時 イオンファンタジーは、鳥取県境港市にクレーンゲーム専門店「クレーン横丁 極(きわみ) 境港店（以下、境港店）」を4月24日にオープンする。営業時間は10時から21時まで。 「クレーン