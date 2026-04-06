【クレーン横丁 極 境港店】 4月24日 グランドオープン予定 場所：鳥取県境港市竹内団地81番地3 営業時間：10時～21時

イオンファンタジーは、鳥取県境港市にクレーンゲーム専門店「クレーン横丁 極(きわみ) 境港店（以下、境港店）」を4月24日にオープンする。営業時間は10時から21時まで。

「クレーン横丁 極」は“魅力的な景品が軒を連ねる、心躍る街”をコンセプトに掲げた、まさにクレーンゲームの“極み”を追求する専門店。中国地方初出店の「クレーン横丁 極(きわみ) 境港店」は全国で4店舗目となる。

様々なクレーンゲーム機種と、最新プライズや、食品、飲料、日用品をラインナップ

境港店では、最新機種など様々なクレーンゲームを多数ラインナップ。ビッグ景品を取りそろえた大きなクレーンゲームから、10円から遊べるプレイしやすいミニクレーンゲームまで、約190台の多彩な機種が設置される。プライズゲーム用景品も、ユーザーからの多くの支持を集めるキャラクターのぬいぐるみやフィギュア、日用品雑貨や食品、飲料など、幅広くアイテムが展開される。

※内装写真はイメージ

スマホひとつで“並ばない・お得な”キャッシュレス・券売機レスの「横丁手形ーヨコパスー」

境港店では、ユーザーがLINE利用者であれば、手持ちのスマートフォンで「クレーンゲームプレイ料金の決済」・「たまったポイント管理・利用」ができるミニアプリ「横丁手形ーヨコパスー」を利用できる。両替などの手間が解消され、スマホだけで遊べ、さらにお得なポイントも貯まる「ラク・トク」体験を提供する。

【3つの特長】

（1）選べる2つの決済モード（チャージ払い＆都度払い）

・チャージ（プリペイド）払い：事前に「バリュー（ハウスマネー）」をチャージ（購入）することで、金額相当のバリューとボーナスのバリュー「ポイント」が付与される最もお得なモード。現金と電子決済の両方に対応し、現金支払いの場合は店内の精算機で精算可能。

・都度払い：事前チャージせず、その場でPayPay等の電子決済を行ない、1プレイごとに支払うモード。こちらもポイントが付与される。ポイントは支払方法に関わらず、100円につき1ポイント。

（2）スマホで二次元コードを読み取るだけのスマートプレイ

ゲーム機に貼られた二次元コードをLINEミニアプリのリーダーで読み取り、プレイ回数を選択するとゲームがスタートする。チャージ払いはチャージ分から自動減算、都度払いはプレイごとに決済処理を行なう。

（3）ポイント交換もスマホで完結

貯まったポイントをプレゼントと交換できる。店舗に置かれた希望するプレゼントおよび対応スタッフの二次元コードを読み取ることで、その場でプレゼントがもらえる。ポイント残高や有効期限、履歴等もスマホでいつでも確認ができる。

【クレーン横丁 極 境港店】

・所在地：鳥取県境港市竹内団地81番地3

・面積：約310坪（約1024平米）

・営業時間：10時～21時

※画像はイメージです。

※出店時期、内容等は予告なく変更される場合がございます。