UAEアラブ首長国連邦の中心都市・ドバイに2022年から移住していたMALIA.（43）親子を襲った、戦争の火の粉――。前編記事【ミサイル音や迎撃音が響く中、“戦時下”のドバイ住民は意外と平然…それでもMALIA.親子が日本帰国を急いだ決定打】では、突然の開戦と空港の爆破、ドバイを飛び立つまでの緊迫の日々について語ってもらった。続く後編では、3月8日にようやく帰国を果たしたMALIA.を待ち受けていた思わぬ事態について語