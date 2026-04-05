東京電力福島第2原発。左から1号機、2号機、3号機、4号機＝2021年東京電力は5日、福島第2原発（福島県富岡町、楢葉町）1号機の使用済み燃料プールを冷却するためのポンプでトラブルを知らせる警報が鳴り、冷却を停止したと発表した。外部への放射能の影響やけが人はいない。復旧を急ぐとともに原因を調べている。東電によると、5日午後2時45分ごろ警報が鳴り、現場を確認したところ発煙しているのが見つかった。ポンプを停止し