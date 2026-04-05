中国航空発動機集団（AECC）が独自開発したメガワット級AEP100液体水素燃料ターボプロップエンジンを搭載した7．5トン級無人輸送機が4月4日、湖南省株洲市で初飛行に成功しました。世界初の、メガワット級液体水素燃料ターボプロップエンジンの試験飛行でした。飛行時間は16分で飛行距離は36キロメートル、時速220キロメートル、飛行高度は300メートルに達したとのことです。今後はグリーン水素の製造コストがさらに削減されること