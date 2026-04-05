2026年3月31日、中国のポータルサイト・捜狐に「アニメ『ちびまる子ちゃん』は完結すべき時期を過ぎた？」と題した記事が掲載された。記事は、「最近、アニメ『ちびまる子ちゃん』は『どこかですぱっと終わるべきだったのでは』という声が上がっている。一見すると残酷な意見に思えるが、議論を見ていくと、そこには複雑な喪失感があることが分かる。現在の『ちびまる子ちゃん』は、非常に微妙な立ち位置にあると指摘されているの