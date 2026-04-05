2026年3月31日、中国のポータルサイト・捜狐に「アニメ『ちびまる子ちゃん』は完結すべき時期を過ぎた？」と題した記事が掲載された。

記事は、「最近、アニメ『ちびまる子ちゃん』は『どこかですぱっと終わるべきだったのでは』という声が上がっている。一見すると残酷な意見に思えるが、議論を見ていくと、そこには複雑な喪失感があることが分かる。現在の『ちびまる子ちゃん』は、非常に微妙な立ち位置にあると指摘されているのだ。『ドラえもん』のように尽きることのないアイデアがあるわけでもなく『クレヨンしんちゃん』のように時代に適応し続けているわけでもない。その結果、誰もが知っているが、真剣に語られることが少ない作品になっている」と述べた。

その上で、「初期のアニメ、特に第1期を見ると、決して『良い子』ばかりの世界ではないことが分かる。まる子は怠け、ツッコミを入れ、時に打算的であり、大人に対して白い目を向けることさえあった。その視点には、わずかな意地の悪さと、それ以上のリアルさがあった。彼女は模範的な小学生ではなく、むしろ少し早く世界を理解してしまった子どもでもあった。そしてこの作品を成立させていたのは、作者であるさくらももこ氏の冷静に突き放して見るようなユーモアある語り口である」と論じた。

そして、「例えば、同級生の家が火事に遭ったり、洪水で流されたりといった、現代であれば敬遠されかねない題材も、当時はブラックユーモアとして成立していた。つまり、この作品の笑いは『人間はこうした理不尽に遭遇するものだ』という現実感に支えられていたのである。しかし、このような要素は、現代では受け入れられにくい。そのため『毒』が取り除かれた結果、外側だけが残った。かつての鋭さは丸められ、風刺は無難な温かさへと置き換えられたのだ」と説明した。

記事は、「こうして作品全体が『道徳教育的なアニメ』へと変化していったが、それは本来の『ちびまる子ちゃん』の存在意義ではない。現在では、多くの回を見終えた後に『結局この話は何を伝えたかったのか』と疑問に思うことすらある。対立や衝突が弱まり、キャラクターも無難な存在へと変わってしまった。かつては暴走気味だった山田や小杉、前田といった人物も、次第におとなしくなっていったのだ」とした。

また、「あまり知られていないが、『ちびまる子ちゃん』は一度『復活』を経験した作品でもある。1990年に放送開始し、92年に第1期が終了。この時期は原作に忠実で『最も魂があった』と評価されることが多い。その後2年間の休止を経て、95年に第2期が再開された。当時、視聴者はその復活を喜んだ。しかし、この復活がそのまま30年近く続くことになるとは、誰も想像していなかっただろう」と言及した。

さらに、「重要なのは、原作の内容には限りがあるという点である。素材が尽きると、アニメはオリジナルストーリーを大量に制作せざるを得ない。そして、さくら氏が脚本制作から徐々に離れ、その後彼女が亡くなったことで『まる子の魂』の断絶は決定的なものとなった。それ以降も稼働し続けている作品ではあるが、あの独特な言葉を発するまる子はもういない」と述べた。

そして、「アニメ『ちびまる子ちゃん』は『どこかですぱっと終わるべきだったのでは』の問いに明確な答えはない。創作の観点から見れば、最も鋭く表現力に満ちていた時期で終えるべきだったとも言える。しかし現実の視点から見れば、今後も長く続いていく可能性が高い。なぜなら、家族で安心して視聴できるコンテンツは、それ自体が貴重だからである。ある種の作品は『記憶されるため』ではなく、ただそこに在り続けるために存在しているのだ」と結んだ。（翻訳・編集/岩田）