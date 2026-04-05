鹿児島地方気象台は５日、ソメイヨシノの標本木が満開になったと発表しました。(岡本善久アナウンサー)こちらが鹿児島地方気象台の標本木です。ソメイヨシノの満開が発表されました。淡いピンク色の花びらが青空に映えて見えます。樹齢42年という気象台のソメイヨシノの標本木。つぼみが8割以上開いていると満開が発表されます。(鹿児島地方気象台・地福淳一調査官)「開花の時はつぼみの状態が一斉に膨らんできていたの