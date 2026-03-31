「阪神−ＤｅＮＡ」（３１日、京セラドーム大阪）ＤｅＮＡの先発デュプランティエが５回を投げ２安打２失点で降板した。昨季まで在籍した古巣・阪神打線を相手に８４球を投げ、４三振を奪ったが４四球を与えた。デュプランティエは初回、先頭の近本に中前打を許し、２死二塁から４番の佐藤輝に左中間へ適時二塁打を打たれ１点を先制された。二、三、四回は無失点だったが、五回は投手の才木に四球を与えるなど３四球で１死