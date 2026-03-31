大分で開催されたハンドボールの全国大会で準優勝したのが千原台高校女子ハンドボール部。部員たちは全国大会の前にしていた活動とは？ 宇土市にある果樹園。この日、訪れたのは千原台高校女子ハンドボール部10人の部員が行ったのが、農業体験です。木の枝の運搬や片づけ、肥料の散布など、部員たちは、人手が足りない農家の手伝いに汗を流しました。■部員「とても貴重な経験になっていて楽しいです」 去