リンクをコピーする

ビットコイン急伸、トランプが戦争終結を示唆 ビットコイン（ドル）(NY時間21:34) １ビットコイン＝68255.50（+1662.24+2.50%） ビットコイン（円建・参考値）(NY時間21:34) １ビットコイン＝10904499（+265543+2.50%） ※円はドル円相場からの計算値