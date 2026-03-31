【モデルプレス＝2026/03/31】世界を代表するK-POP授賞式「2026 MAMA AWARDS」が、11月20日・21日の2日間、日本の京セラドーム大阪で開催されることが発表された。【写真】JO1佐藤景瑚＆豆原一成、学ラン姿で睨み合い◆「2026 MAMA AWARDS」大阪開催決定30年近くにわたり蓄積してきたMnetならではの制作ノウハウを基盤に、単なる授賞式を超えてK-POPの神髄を詰め込んだ「MAMA AWARDS」は、公式プラットフォーム「Mnet Plus」や「Mn