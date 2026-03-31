電気料金は、契約時に見た金額だけでは実際の負担を判断しにくいことがあります。基本料金や使用量に応じた料金が同じでも、毎月の請求額には差が出ることがあり、「思っていたより高い」と感じるケースも少なくありません。こうした違いは、料金表の見え方だけでは分かりにくく、契約後に初めて気づくこともあります。 本記事では、電気代が想定より上がりやすい理由を整理しながら、見直しを考えるときに確認したいポ