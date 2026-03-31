安いと思って契約した調整金なしの新電力、燃料費調整額だけで5000円上乗せされていました。今からでも上限のある電力会社に変えたほうがいいでしょうか？

調整金なしでも電気代が上がる理由

まず知っておきたいのは、「調整金なし」と「追加の調整額が一切かからない」は同じ意味ではないということです。電気料金には、火力発電の燃料価格の変動を毎月の料金に反映する仕組みがあり、これを「燃料費調整額」といいます。燃料価格が上がれば請求額も上がり、下がれば負担も軽くなります。

そのため、広告に「調整金なし」と書かれていても、燃料費調整額までかからないとはかぎりません。表示されているのは一部の調整項目だけで、契約後の請求で負担の大きさに気づく場合もあります。特に冬や夏は使用量が増えやすいため、1キロワットアワーあたりの小さな差でも、月額では大きな差になりやすい点に注意が必要です。



燃料費調整額に上限がある会社へ変えたほうがよいケース

毎月の請求額の変動が大きく家計管理がしづらい場合は、燃料費調整額に上限がある料金プランを検討する価値はあります。上限ありのプランは、燃料価格が急に上がっても、調整額が大きく増えにくいことが特徴です。最安値を狙うというより、毎月の支出を安定させたい人に向いています。

特に見直しを考えたいのは、「電気使用量が多い家庭」「在宅時間が長い家庭」「毎月の固定費をできるだけ読みやすくしたい家庭」です。

上限なしのプランは、燃料価格が落ち着いているときには安く見えることがありますが、相場が大きく動くと一気に負担が増える可能性があります。電気料金の値上がりが今後も続くことに不安がある場合は、上限ありの会社へ切り替えることに意味があります。



乗り換える前に必ず確認したい3つのポイント

ただし、燃料費調整額に上限があるという理由だけで、乗り換え先を決めるのは早計です。確認したいのは、「基本料金と使用量ごとの単価を合わせた総額」「燃料費調整額以外の調整項目の有無」「契約期間や解約条件」です。

燃料費調整額に上限があっても、基本料金や電力量料金が高いと、年間の電気代は今の会社より高くなることがあります。一方、燃料費調整額に上限がなくても基本料金や電力量料金が低ければ、合計では安く済む場合もあります。

大切なのは、今月だけを見るのではなく、直近数ヶ月分の使用量をもとに総額で比べることです。請求書や検針票を手元に置いて比較すると、判断しやすくなるでしょう。



電気代が急に高くなって困る前に、早めに比較して見直そう

燃料費調整額だけで5000円も上乗せされている場合、家計の安定を重視して燃料費調整額に上限のある電力会社を検討する価値は十分あります。ただし、比較すべきなのは上限の有無だけではありません。基本料金や使用量に応じた単価、その他の調整項目、契約条件まで含めて総額で判断することが重要です。

電気料金は仕組みが分かりにくく、契約時の印象だけで選ぶと後悔しやすいです。そこで、まずは請求書の内訳を確認し、どこで負担が増えているのかを見極めることが大切です。そのうえで、毎月の支出が読みやすい料金プランへ見直せば、今後の電気代への不安を減らしやすくなります。

請求額の見え方だけで判断せず、料金の仕組みまで確認したうえで、自分の家庭に合った電力会社を選びましょう。



出典

経済産業省 資源エネルギー庁 燃料費調整制度について

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー