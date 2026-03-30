■吉田佳記者「鉄道から国道・そして県道へ夜明け前に旅立った『つばめの大冒険』。いま、線路ではありえない角度で交差点を曲がっていきます！」29日未明、国道を走る新幹線の車両。九州新幹線「つばめ」の車両が熊本市南区の総合車両所を出発し、国道3号の交差点を曲がるところです。午前4時なのに多くのファンの姿も見られます。「つばめ」が向かったのは熊本港。九州各地に感謝を伝える旅に出発しました。 10年前に発生した