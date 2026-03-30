熊本市出身で今シーズンからメジャーリーグでプレーする村上宗隆選手が、デビュー戦から3試合連続でホームランを放ちました。日本人選手で初の快挙です。ここまでデビュー戦から2試合連続でホームランを放っているホワイトソックスの村上宗隆選手は、日本時間30日、2番・ファーストで出場。2回、2アウトランナーなしで迎えた2打席目でした。フルカウントからの7球目