記事ポイント医師・歯科医師・薬剤師限定・参加無料のZoomセミナーが4月19日に開催ミトコンドリアのエネルギーフロー「スタックポイント」をNAD+・L/P比・ケトン体比などで解説水素治療・ミトコンドリア研究の第一人者・辻直樹先生が講師を担当 セリスタが、医師・歯科医師・薬剤師などの医療従事者を対象とした無料Zoomセミナー『ミトコンドリア治療戦略第2弾』を2026年4月19日（日）に開催します。講師は、水素治療とエイジ