水素治療の第一人者が解説！ セリスタ「ミトコンドリア治療戦略第2弾」無料セミナー

記事ポイント 医師・歯科医師・薬剤師限定・参加無料のZoomセミナーが4月19日に開催ミトコンドリアのエネルギーフロー「スタックポイント」をNAD+・L/P比・ケトン体比などで解説水素治療・ミトコンドリア研究の第一人者・辻直樹先生が講師を担当 医師・歯科医師・薬剤師限定・参加無料のZoomセミナーが4月19日に開催ミトコンドリアのエネルギーフロー「スタックポイント」をNAD+・L/P比・ケトン体比などで解説水素治療・ミトコンドリア研究の第一人者・辻直樹先生が講師を担当

セリスタが、医師・歯科医師・薬剤師などの医療従事者を対象とした無料Zoomセミナー『ミトコンドリア治療戦略第2弾』を2026年4月19日（日）に開催します。

講師は、水素治療とエイジングマネージメントの分野で知られる辻直樹先生です。

NAD+やL/P比など、ミトコンドリアのエネルギーフローを臨床の視点から掘り下げる充実した内容となっています。

セリスタ「ミトコンドリア治療戦略第2弾」無料セミナー

番組名：Sunday Wellness Breeze Season 34 Stage 4開催日時：2026年4月19日（日）10:00〜12:00開催形式：Zoomオンラインセミナー参加費：無料（配布用PDFテキストは1,500円税込）対象：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定定員：1,000人主催：セリスタ株式会社

本セミナーは、臨床水素ミトコンドリア治療研究会とのコラボ特別企画として開催されます。

テーマは「ミトコンドリアにおけるエネルギーフローのスタックポイント解説」で、NAD+・NADH・L/P比・ケトン体比といったキーワードをもとに、臨床で応用できる知識を体系的に学べます。

講師・辻直樹先生について

辻直樹先生は、独協医科大学卒業後、東京女子医科大学病院の救命救急センターをはじめリウマチ科・整形外科・手の外科・スポーツ整形外科と幅広い専門領域を経験しています。

現在は東京四ツ谷の辻クリニック東京にて、「エイジングマネージメント」と「水素治療」を柱とした診療を展開しています。

水素の抗酸化作用・抗炎症作用に着目し、アンチエイジング・予防治療と水素を用いたペインクリニックに取り組んでいます。

2015年には「 臨床水素治療研究会」を設立し、水素の臨床利用に関する研究を積み重ねています。

当日のプログラム

10:00にオープニング・主催者挨拶で幕を開けます。

10:20からは辻直樹先生による『ミトコンドリア治療戦略第2弾』の講演が行われます。

12:00にエンディングとなる2時間構成です。

参加登録は公式サイトのリンクから受け付けています。

臨床現場で即実践できるミトコンドリア治療の最新知識が、2時間で習得できます。

水素治療研究の第一人者・辻直樹先生の解説は、エイジングマネージメントや予防医療の最前線を学べる内容となっています。

医療従事者限定・完全無料のセミナーで、定員1,000人と幅広い参加が可能です。

セリスタ「ミトコンドリア治療戦略第2弾」無料セミナーの紹介でした。

よくある質問

Q. セミナーの参加費はいくらですか？

A. 参加費は無料です。

ただし、配布用PDFテキストは1,500円（税込）となっています。

Q. 参加対象者は誰ですか？

A. 医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定のセミナーです。

一般の方はご参加いただけません。

Q. セミナーはいつ、どのような形式で開催されますか？

A. 2026年4月19日（日）10:00〜12:00にZoomオンラインセミナー形式で開催されます。

定員は1,000人です。

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