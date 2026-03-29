“15年ぶり復活”な三菱「新型エクリプス」？今では自社の強みを活かし、SUVモデルを中心とするラインナップとすることでその存在感を高めている三菱自動車。まもなく「パジェロ」も復活するというウワサもあり、ますますその地位を盤石のものにしつつあります。そんな三菱ではありますが、過去には「ランサーエボリューション」のようなホッテストモデルや、「ギャラン」や「ディアマンテ」といったセダン、「GTO」や「FTO」