ボートレース津の「BTS養老開設9周年記念よーたんカップ」は、28日に準優三番勝負が行われた。準優3個レースは全てイン逃げ決着。得点上位の3選手が順当に優勝戦の好枠をゲットした。地元の岡祐臣（42＝三重）は、準優10レースで道中大逆転で2着とし、ベスト6入りを決めた。「1マークはタイミングが合わなかったけど、道中は感じが良かったです」と充実の表情を浮かべた。優勝戦は4号艇。絶好の4カドを確保してスタート攻