【モデルプレス＝2026/03/28】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が3月26日、自身のInstagramを更新。東京・立川ステージガーデンにて開催された「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」（以下、「青春祭2026」）のオフショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」5回参加美女「シルエット最強」タイトミニスカから美脚スラリ