「今日好き」瀬川陽菜乃（ひなの）、タイトミニスカから美脚スラリ「シルエット最強」「足元に目を奪われる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/28】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が3月26日、自身のInstagramを更新。東京・立川ステージガーデンにて開催された「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」（以下、「青春祭2026」）のオフショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」5回参加美女「シルエット最強」タイトミニスカから美脚スラリ
瀬川は、「青春祭2026。ありがとうございました。たのしかったぁしあわせほんとに、、、今日好きだいすきです」などとつづり、青春祭2026のオフショットを複数枚投稿。スポーティーな白のラインが入った赤のスウェットに黒のミニ丈スカートを組み合わせたコーディネートなどを披露している。ミニ丈のスカートからは、スラリと美しい脚のラインが伸びている。さらに瀬川は「またすぐみんなに会えますように」と榎田一王（えのきだ・いおう）や長浜広奈（ひな）といったメンバーとのショットも公開している。
この投稿にファンからは「韓国っぽくて好き」「ビビットカラー似合う」「このコーディネート真似したい」「足元に目を奪われる」「シルエット最強」「脚長くて羨ましい」などコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」「卒業編2026」に参加した。（modelpress編集部）
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◆ 瀬川陽菜乃、黒のミニ丈スカートから美脚映える
瀬川は、「青春祭2026。ありがとうございました。たのしかったぁしあわせほんとに、、、今日好きだいすきです」などとつづり、青春祭2026のオフショットを複数枚投稿。スポーティーな白のラインが入った赤のスウェットに黒のミニ丈スカートを組み合わせたコーディネートなどを披露している。ミニ丈のスカートからは、スラリと美しい脚のラインが伸びている。さらに瀬川は「またすぐみんなに会えますように」と榎田一王（えのきだ・いおう）や長浜広奈（ひな）といったメンバーとのショットも公開している。
◆瀬川陽菜乃の投稿に反響
この投稿にファンからは「韓国っぽくて好き」「ビビットカラー似合う」「このコーディネート真似したい」「足元に目を奪われる」「シルエット最強」「脚長くて羨ましい」などコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」「卒業編2026」に参加した。（modelpress編集部）
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