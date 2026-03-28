IPGは12日、Webブラウザ版の電子番組表サービス「番組表.Gガイド」のジャンルページに「小分類一覧」ページを新設した。詳細なジャンルから番組を検索できるようになった。 「小分類一覧」の新設 今回のアップデートにより、番組をより素早く見つけ出せるようになった。 スマートフォン向けの表示では、上部メニューバーに「小分類」ボタンが追加され、スムーズ