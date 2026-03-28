◇インターリーグジャイアンツ ― ヤンキース（2026年3月27日サンフランシスコ）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）が開幕2戦目で今季1号本塁打をマークした。27日（日本時間28日）、敵地ジャイアンツ戦に「2番・右翼」で先発。0―0で迎えた6回無死二塁の第3打席で、相手先発左腕レイの内角直球を強振し、左翼ポール際へ飛距離405フィート（約123.4メートル）の先制2ランを叩き込んだ。昨季のジャッジは打率.