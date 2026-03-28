現地時間3月28日（土）にドバイ・メイダン競馬場で行われるUAEダービー（G2）の出馬表が発表された。●UAEダービー（G2）第4レース1900メートル（ダート）日本時間3月28日（土）22時30分（現地時間3月28日（土）17時30分）発走予定※JRAによる馬券発売はなし【全日本2歳優駿】吉村師「UAEダービーに行きたい」パイロマンサーが無傷の3連勝ロードトゥケンタッキーダービーの最終関門・出走予定JRA所属馬パイロマンサー（牡3・栗