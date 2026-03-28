現地時間3月28日（土）にドバイ・メイダン競馬場で行われるUAEダービー（G2）の出馬表が発表された。

●UAEダービー（G2）

第4レース 1900メートル（ダート）

日本時間3月28日（土）22時30分（現地時間3月28日（土）17時30分）発走予定

※JRAによる馬券発売はなし

【全日本2歳優駿】吉村師「UAEダービーに行きたい」パイロマンサーが無傷の3連勝

ロードトゥケンタッキーダービーの最終関門

・出走予定JRA所属馬

パイロマンサー（牡3・栗東・吉村圭司）J.ドイル

ワンダーディーン（牡3・栗東・高柳大輔）C.デムーロ

馬番：

馬名

性齢・重量・騎手

調教師

ゲート番：

馬番：1

パイロマンサー

牡3・57kg・J.ドイル

吉村圭司

ゲート番：9

馬番：2

ワンダーディーン

牡3・57kg・C.デムーロ

高柳大輔

ゲート番：5

馬番：3

シックススピード

牡3・57kg・M.バルザローナ

B.シーマー

ゲート番：2

馬番：4

ゴーマン

牡3・57kg・A.クラストゥス

R.ショタール

ゲート番：12

馬番：5

サルーム

牡3・57kg・T.オシェア

B.シーマー

ゲート番：6

馬番：6

ブラザリーラブ

牡3・57kg・S.オズボーン

J.オズボーン

ゲート番：11

馬番：7

デヴォンアイランド

牡3・57kg・W.ビュイック

C.アップルビー

ゲート番：7

馬番：8

ランマース

牡3・57kg・A.デフリース

B.シーマー

ゲート番：3

馬番：9

ユニオンセキュリティ

牡3・57kg・C.ビーズリー

A.ビン・ハルマシュ

ゲート番：4

馬番：10

デュークオブイマティン

牡3・57kg・S.デソウサ

M.アル・メイリ

ゲート番：10

馬番：11

リノパドリーノ

牡3・57kg・R.マレン

B.シーマー

ゲート番：1

馬番：12

ラブワー

牝3・55kg・B.ピニェイロ

S.ビン・ガデイヤー

ゲート番：8