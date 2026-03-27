「選抜高校野球・準々決勝、大阪桐蔭４−３英明」（２７日、甲子園球場）大阪桐蔭が激闘を制し、２３年以来３年ぶりの４強入りを果たした。西谷監督は歴代単独トップをさらに更新する甲子園７４勝目となった。西谷監督は「本当に苦しい試合ばかりで体がもたないが、みんな一生懸命やっている結果。守りのミスがたくさん出てしまって、どれだけ修正して粘っていくか」と振り返った。３−３の同点で迎えた八回に、３番内海が