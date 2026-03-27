「銅はそんな価格になっているんですか。驚きました」こう話すのは、元「EE JUMP」のメンバーで、元「モーニング娘。」の後藤真希の実弟であり、現在千葉県八街（やちまた）市議として活動する後藤祐樹（39）だ。2007年ごろ、後藤は建設工事現場に不法侵入し、銅線を盗んで転売する銅線窃盗に手を染めるようになった過去をもつ。そして、2007年10月に逮捕され、懲役5年6カ月の実刑判決を受けた。そんな後藤に本誌が取材した理