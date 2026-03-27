きょう午前10時半ごろ、東京・品川区でタクシーが歩道に乗り上げ、寿司店に突っ込む事故がありました。当時、店は営業しておらず、従業員や客はいませんでしたが、この事故で後部座席に座っていた60代の乗客の男性が軽傷を負いました。警視庁は、70代の男性運転手を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。現場は東急池上線の戸越銀座駅から北におよそ500メートルの住宅密集地です。警視庁は事故の原因を詳しく調べています。