子どもが自分の父親をバカにするのはなぜか？子育て中の悩みは尽きませんが、パパ・ママが特に心配するのがお子さんの“言葉遣い”について。将来のためにも、思いやりのある言葉で話せる子になってほしいと願うのが親心です。SNSでは「子どもが自分の父親をバカにする」「完全に父親のことを見下している」といった相談が寄せられていました。そこで今回は、“子どもが父親をバカにしないようにする方法”を探っていきたいと思