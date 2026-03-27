子どもが自分の父親をバカにするのはなぜか？

子育て中の悩みは尽きませんが、パパ・ママが特に心配するのがお子さんの“言葉遣い”について。将来のためにも、思いやりのある言葉で話せる子になってほしいと願うのが親心です。SNSでは「子どもが自分の父親をバカにする」「完全に父親のことを見下している」といった相談が寄せられていました。そこで今回は、“子どもが父親をバカにしないようにする方法”を探っていきたいと思います。

【画像】原因は「母親」にもあり！？これが、「父親を軽んじる子ども」の母親の特徴です！

原因はパパ自身にある？ 関わり方の見直しから

子どもが父親をバカにする原因について、ネット上では「子どもの前でずっとピリピリイライラしてない？ そういう父親は子どもに嫌われるよ」「お父さんがちゃんと子どもに関心持ってるのかな。積極的に子育てに参加させてみては？」「普段の態度次第だと思う。子どもに尊敬される父親でいないと」といった声がありました。

お子さんを変えるには、まず“お父さん自身の関わり方を見直すこと”がポイントになりそうです。父親としての在り方を見つめ直し、お子さんとの時間を大切にすることが、関係改善の第一歩になるかもしれません。

「甘やかしすぎ」もNG？ 毅然とした態度も大切

また、「父親がお子さんを甘やかしすぎているのでは」という指摘もあります。「バカにされたなら父親がちゃんと叱るべき。ときには厳しくすることも大切だよ」といった声が寄せられているように、“父親として毅然（きぜん）とした姿勢を見せること”も重要なよう。

最大のカギは「お母さんのリスペクト」だった

一番多かったのは“お母さんの存在がカギ”だと指摘するコメントです。「子どもがいる前で夫の悪口を言うと、子どもも自然と父親をバカにするようになる」「表面上の言葉だけじゃなくて、夫への感謝がないと子どもにも伝わると思う」「まずはお母さんがお父さんをリスペクトしてあげて。子どもって親のことよく見ているから、それだけでも父親への見方が変わるはずだよ」といったアドバイスが多く見られました。

親子関係をよくするには、“夫婦関係を見直すこと”が近道になりそうです。夫婦がお互いを思いやり尊重し合う姿こそ、お子さんにとって最良のお手本になるはず。お子さんの言葉遣い問題は、実は家族が成長できるチャンス。この機会に、家族の関わり方を見つめ直してみるのもよいかもしれませんね。