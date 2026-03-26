「お得なフリー切符で行く春満喫旅」お得なフリー切符を使って＜静岡県伊東市＞の春におすすめのスポットを巡る１泊２日旅をご紹介。＜出演者＞横山裕（SUPER EIGHT）はしのえみ永尾柚乃＜ご協力いただいたバス＞東海バス＜利用したフリー切符＞東海バスフリーきっぷ「伊東・伊豆高原２日券」大人1,800円（小人900円）＜放送で伺った施設＞【めんたいパーク伊東直売所】福岡の明太子メーカー『かねふく』が運営する明太子のテー