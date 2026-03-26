「お得なフリー切符で行く春満喫旅」

お得なフリー切符を使って＜静岡県伊東市＞の

春におすすめのスポットを巡る１泊２日旅をご紹介。



＜出演者＞

横山裕（SUPER EIGHT）

はしのえみ

永尾柚乃



＜ご協力いただいたバス＞

東海バス

＜利用したフリー切符＞

東海バスフリーきっぷ「伊東・伊豆高原２日券」 大人1,800円（小人900円）



＜放送で伺った施設＞

【めんたいパーク伊東直売所】

福岡の明太子メーカー『かねふく』が運営する明太子のテーマパーク、

めんたいパークの商品を楽しめる初の直売所。

・できたて生からし明太子 2,250円

・ジャンボおにぎり できたて明太子 470円

・ジャンボおにぎり 焼きたらこ 470円

・明太ぶたまん 400円





【伊豆シャボテン動物公園】世界各地の約1,500種類のサボテンや多肉植物、約150種類の動物たちがいる大人気観光スポット。放し飼いの動物と触れ合ったり、多くの動物に餌やり体験もできる・入園料 （平日）大人：2,700円 小学生：1,300円【奏の森リゾート】2023年10月にオープンした広大な土地の中にある複合施設。思いっきり自然を楽しみ、遊びを楽しみ、食を楽しむことができる。●奏のマルシェ・WASABIジンジャーエール 324円・粉末ぐり茶（40g） 648円＜カナデリ＞奏のマルシェ内にあるシェフの本格料理が楽しめる総菜店。・熟成イチボ肉ときのこのマリネ（100g）799円・クラシックマカロニチキングラタン 724円・カリ旨ザンギ（1個）173円●CALM一流パティシエが腕をふるうパン屋さん・伊豆桜あんぱん 240円・桜ショコラ・ダマンド 460円・とろ〜り半熟卵のクロワッサンマダム 360円【さくらの里】9月〜5月までの長い期間さまざまな種類の桜が観賞できる桜のテーマパーク。※値段などの情報は全て放送時の情報です「人気チェーン店の売れ筋アイテム大調査」人気店2店舗を巡って、今の買い物の売れ筋アイテムを大調査！今回の舞台は「MEGAドン・キホーテ」と「サミットストア」。＜出演者＞大沢あかね山口もえおいでやす小田＜紹介した施設＞●MEGAドン・キホーテ大森山王店生活雑貨を始め様々な商品を取り揃える、都内最大級の売り場面積を誇る大型店舗。・生活雑貨売り上げランキング１位 ３時間速乾ジャンボバスタオル２位 からだ想いラップ 30cm×100m３位 ナノバブルシャワーヘッドプレミアム４位 極細シャワーヘッド５位 理想のバスタオル 3枚組・インテリア・寝具売り上げランキング１位 トゥルースリーパープレミアム5.0cm２位 電動ポンプ内蔵エアーベッド シングル３位 生感まくら４位 電動ポンプ内蔵エアーベッド ダブル５位 もっちリラックス低反発座椅子・家電売り上げランキング１位 スマホ連動イヤークリーナー２位 5.5合IH炊飯器 絶品ごはん３位 6畳用LEDシーリング調光４位 鼻毛カッター５位 アルカリ単三電池4本入り●サミットストア王子店サミットストア都内最大級の売り場面積を誇る店舗。２階には衣料品や生活雑貨を扱う「コルモピア」も併設されている。・日用品売り上げランキング１位 くらし良好 リサイクルロール1.5倍巻8ロール（シングル・ダブル）２位 くらし良好 ソフトパックティシュ３位 くらし良好 洗たく槽クリーナー４位 くらし良好 流せるトイレクリーナー５位 くらし良好 レンジ＆冷蔵庫クリーナー・服飾雑貨売り上げランキング１位 ライトリップ晴雨兼用パラソル２位 晴雨兼用自動開閉折傘３位 メンズ Wpc.IZA 晴雨兼用傘４位 冷感アームカバー５位 ＵＰＦ５０＋帽子・寝具・リビング用品売り上げランキング１位 バスタオル卒業宣言２位 美髪ＤＲＹ３位 冷感リバーシブル敷パッド４位 整体院の先生がお勧めするまくら５位 生まくら・レディース衣料品売り上げランキング１位 ひさし付UVパーカ２位 フェイスガード付きUVパーカ３位 エアリフレインナー４位 エアリフレカップ付きインナー５位 プレミアムコットンTシャツ※放送時の情報です「国民意識調査ビンゴ」あるテーマに沿ったイメージをアンケート調査！ランキングトップ9を当ててビンゴを目指す！今回のテーマは…「20代〜70代男女に聞いた！お花見で必要なものといえば」１位：お弁当２位：レジャーシート３位：飲み物４位：カメラ５位：団子６位：おつまみ７位：防寒着８位：カイロ９位：マスク＜視聴者プレゼント＞かねふくめんたいパーク「明太子がたっぷり入った 食べるラー油」