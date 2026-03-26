３月２６日（木）のヒルナンデス！「お得なフリー切符で行く春満喫旅」「人気チェーン店の売れ筋アイテム大調査」「国民意識調査ビンゴ」
「お得なフリー切符で行く春満喫旅」
お得なフリー切符を使って＜静岡県伊東市＞の
春におすすめのスポットを巡る１泊２日旅をご紹介。
＜出演者＞
横山裕（SUPER EIGHT）
はしのえみ
永尾柚乃
＜ご協力いただいたバス＞
東海バス
＜利用したフリー切符＞
東海バスフリーきっぷ「伊東・伊豆高原２日券」 大人1,800円（小人900円）
＜放送で伺った施設＞
【めんたいパーク伊東直売所】
福岡の明太子メーカー『かねふく』が運営する明太子のテーマパーク、
めんたいパークの商品を楽しめる初の直売所。
・できたて生からし明太子 2,250円
・ジャンボおにぎり できたて明太子 470円
・ジャンボおにぎり 焼きたらこ 470円
・明太ぶたまん 400円
世界各地の約1,500種類のサボテンや多肉植物、
約150種類の動物たちがいる大人気観光スポット。
放し飼いの動物と触れ合ったり、多くの動物に餌やり体験もできる
・入園料 （平日）大人：2,700円 小学生：1,300円
【奏の森リゾート】
2023年10月にオープンした広大な土地の中にある複合施設。
思いっきり自然を楽しみ、遊びを楽しみ、食を楽しむことができる。
●奏のマルシェ
・WASABIジンジャーエール 324円
・粉末ぐり茶（40g） 648円
＜カナデリ＞
奏のマルシェ内にあるシェフの本格料理が楽しめる総菜店。
・熟成イチボ肉ときのこのマリネ（100g）799円
・クラシックマカロニチキングラタン 724円
・カリ旨ザンギ（1個）173円
●CALM
一流パティシエが腕をふるうパン屋さん
・伊豆桜あんぱん 240円
・桜ショコラ・ダマンド 460円
・とろ〜り半熟卵のクロワッサンマダム 360円
【さくらの里】
9月〜5月までの長い期間
さまざまな種類の桜が観賞できる桜のテーマパーク。
※値段などの情報は全て放送時の情報です
「人気チェーン店の売れ筋アイテム大調査」
人気店2店舗を巡って、今の買い物の売れ筋アイテムを大調査！
今回の舞台は「MEGAドン・キホーテ」と「サミットストア」。
＜出演者＞
大沢あかね
山口もえ
おいでやす小田
＜紹介した施設＞
●MEGAドン・キホーテ大森山王店
生活雑貨を始め様々な商品を取り揃える、都内最大級の売り場面積を誇る大型店舗。
・生活雑貨売り上げランキング
１位 ３時間速乾ジャンボバスタオル
２位 からだ想いラップ 30cm×100m
３位 ナノバブルシャワーヘッドプレミアム
４位 極細シャワーヘッド
５位 理想のバスタオル 3枚組
・インテリア・寝具売り上げランキング
１位 トゥルースリーパープレミアム5.0cm
２位 電動ポンプ内蔵エアーベッド シングル
３位 生感まくら
４位 電動ポンプ内蔵エアーベッド ダブル
５位 もっちリラックス低反発座椅子
・家電売り上げランキング
１位 スマホ連動イヤークリーナー
２位 5.5合IH炊飯器 絶品ごはん
３位 6畳用LEDシーリング調光
４位 鼻毛カッター
５位 アルカリ単三電池4本入り
●サミットストア王子店
サミットストア都内最大級の売り場面積を誇る店舗。
２階には衣料品や生活雑貨を扱う「コルモピア」も併設されている。
・日用品売り上げランキング
１位 くらし良好 リサイクルロール1.5倍巻8ロール（シングル・ダブル）
２位 くらし良好 ソフトパックティシュ
３位 くらし良好 洗たく槽クリーナー
４位 くらし良好 流せるトイレクリーナー
５位 くらし良好 レンジ＆冷蔵庫クリーナー
・服飾雑貨売り上げランキング
１位 ライトリップ晴雨兼用パラソル
２位 晴雨兼用自動開閉折傘
３位 メンズ Wpc.IZA 晴雨兼用傘
４位 冷感アームカバー
５位 ＵＰＦ５０＋帽子
・寝具・リビング用品売り上げランキング
１位 バスタオル卒業宣言
２位 美髪ＤＲＹ
３位 冷感リバーシブル敷パッド
４位 整体院の先生がお勧めするまくら
５位 生まくら
・レディース衣料品売り上げランキング
１位 ひさし付UVパーカ
２位 フェイスガード付きUVパーカ
３位 エアリフレインナー
４位 エアリフレカップ付きインナー
５位 プレミアムコットンTシャツ
※放送時の情報です
「国民意識調査ビンゴ」
あるテーマに沿ったイメージをアンケート調査！
ランキングトップ9を当ててビンゴを目指す！
今回のテーマは…
「20代〜70代男女に聞いた！お花見で必要なものといえば」
１位：お弁当
２位：レジャーシート
３位：飲み物
４位：カメラ
５位：団子
６位：おつまみ
７位：防寒着
８位：カイロ
９位：マスク
＜視聴者プレゼント＞
かねふくめんたいパーク「明太子がたっぷり入った 食べるラー油」