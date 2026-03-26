記事のポイントアリババはAIとクラウドコンピューティング部門の売上高を5年で1000億ドルに引き上げる目標を掲げた。消費者向けAIアプリ「クウェン」が旧正月期間中に約2億件の注文を処理し急成長を遂げた。自社のEコマースや決済ネットワークとの統合がOpenAIやGoogleにない構造的強みとなっている。世界最大級のEコマース企業のひとつが、AIエージェント時代に適応するため、ビジネスモデルの転換を進めており、変革の兆しが見え